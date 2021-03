Netflix e Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti: nasce il primo master in series development (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con il sostegno di Netflix, apre un nuovo percorso formativo con l'obiettivo di rispondere alla domanda del settore dell'audiovisivo di nuove professionalità competitive a livello italiano e internazionale nell'ambito della serialità. Il master in series development - Sviluppo e produzione creativa della serialità organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con il sostegno di Netflix, è un innovativo master specialistico, il primo nel suo genere, che nasce dall'esigenza di offrire nuove professionalità nel settore ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladi, con il sostegno di, apre un nuovo percorso formativo con l'obiettivo di rispondere alla domanda del settore dell'audiovisivo di nuove professionalità competitive a livello italiano e internazionale nell'ambito della serialità. Ilin- Sviluppo e produzione creativa della serialità organizzato dalladi, con il sostegno di, è un innovativospecialistico, ilnel suo genere, chedall'esigenza di offrire nuove professionalità nel settore ...

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Civica Franceschini: "Italia, con Cinecittà, Paese guida per l'audiovisivo" stato presentato un corso che nasce dalla sinergia tra la storica Scuola Civica di Cinema "Luchino Visconti" di Milano, diretta attualmente da Minnie Ferrara, e Netflix: da ottobre 2021, 25 posti per il Master in Series Development . Il ministro della Cultura, Dario ...

