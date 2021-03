Monica Cirinnà: «I leghisti fanno i bulli? Andremo al voto in aula» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la richiesta di calendarizzazione urgente del disegno di legge Zan da parte di Pd, M5S, Leu e Italia Viva, il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Ostellari, ha il dovere di farci votare. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana sono fiduciosa che l’ufficio di presidenza della commissione darà l’ok all’esame della legge». Monica Cirinnà, senatrice del Pd, madrina nel 2015 della legge sulle unioni civili, è di nuovo in battaglia. Avete i numeri in commissione per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la richiesta di calendarizzazione urgente del disegno di legge Zan da parte di Pd, M5S, Leu e Italia Viva, il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Ostellari, ha il dovere di farci votare. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana sono fiduciosa che l’ufficio di presidenza della commissione darà l’ok all’esame della legge»., senatrice del Pd, madrina nel 2015 della legge sulle unioni civili, è di nuovo in battaglia. Avete i numeri in commissione per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

