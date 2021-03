Mobilità docenti infanzia e primaria 2021, quali tipologie di posto si possono richiedere. GUIDA compilazione domanda (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mobilità docenti infanzia e primaria per l'a.s. 2021/22, tipi di posto richiedibili nelle domande di trasferimento: comune, speciale, sostegno, lingua inglese, sezioni ospedaliere e CPIA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021)per l'a.s./22, tipi dirichiedibili nelle domande di trasferimento: comune, speciale, sostegno, lingua inglese, sezioni ospedaliere e CPIA. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti infanzia e primaria 2021, quali tipologie di posto si possono richiedere. GUIDA compilazione doman… - italianlinguist : RT @TecnicaScuola: Mobilità docenti 2021/22: chi può e chi non può presentare domanda [VIDEO] -- - orizzontescuola : Mobilità docenti 2020: come si compila la domanda, sezione per sezione Guida UIL [VADEMECUM E SCHEDA TECNICA] - ilmetauro : Mobilità dei docenti fuori sede, l’appello ai ministri Bonetti e Bianchi @ilmetauro - TecnicaScuola : Mobilità docenti 2021/22: chi può e chi non può presentare domanda [VIDEO] -- -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti 'Le scuole riapriranno quando si potrà, non servono le urla dei genitori' Anzi è viva, soprattutto agli sforzi messi in campo dai docenti ai quali andrà sempre il mio plauso e riconoscimento. Spetta ai genitori far comprendere ai loro figli, educandoli, che a tutti effetti ...

Mobilità docenti 2021: come si compila la domanda, sezione per sezione Guida UIL [VADEMECUM E SCHEDA TECNICA] 2021/22 alla mobilità. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali

Mobilità 2021 | il governo intervenga al più presto per alleviare le difficoltà dei docenti Lettera Zazoom Blog Anzi è viva, soprattutto agli sforzi messi in campo daiai quali andrà sempre il mio plauso e riconoscimento. Spetta ai genitori far comprendere ai loro figli, educandoli, che a tutti effetti ...2021/22 alla. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali