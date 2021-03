Mentre Fontana si vanta di aver vaccinato metà degli over 80 il Lazio inizia la fascia 66-67 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’era una volta, e parliamo di un paio di giorni fa, il presidente della Lombardia Attilio Fontana che parla del grande successo di essere riuscito a vaccinare la metà degli over 80. Poi c’è il Lazio che stanotte darà il via alle prenotazioni per la fascia di età di età 66-67 anni Scriveva Fontana su Facebook: “Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l’11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’era una volta, e parliamo di un paio di giorni fa, il presidente della Lombardia Attilioche parla del grande successo di essere riuscito a vaccinare la80. Poi c’è ilche stanotte darà il via alle prenotazioni per ladi età di età 66-67Scrivevasu Facebook: “Gli80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.00080 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l’11 aprile tutti gli80 avranno ricevuto la ...

