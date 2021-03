Maxi rissa tra gang multietniche, arrestati 15 minori: quasi tutti nigeriani e albanesi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gallarate, 31 mar – Gli agenti della Polizia di Stato di Varese hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano nei confronti di giovani per la maggior parte minorenni (ma ci sono anche due maggiorenni), per la Maxi rissa che aveva avuto luogo l’8 gennaio scorso a Gallarate, provincia di Varese. Nel violentissimo scontro – al limite della guerriglia urbana – originato da un «regolamento di conti» in seguito a una precedente scaramuccia, un quattordicenne era rimasto ferito a colpi di catene e manganelli. Oltre alle mazze da baseball e le catene, gli investigatori avevano sequestrato un borsone con pietre, bastoni e un coltellaccio. I provvedimenti e i reati contestati Per sette dei minori coinvolti nella Maxi rissa colpiti da provvedimento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gallarate, 31 mar – Gli agenti della Polizia di Stato di Varese hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano nei confronti di giovani per la maggior parte minorenni (ma ci sono anche due maggiorenni), per lache aveva avuto luogo l’8 gennaio scorso a Gallarate, provincia di Varese. Nel violentissimo scontro – al limite della guerriglia urbana – originato da un «regolamento di conti» in seguito a una precedente scaramuccia, un quattordicenne era rimasto ferito a colpi di catene e manganelli. Oltre alle mazze da baseball e le catene, gli investigatori avevano sequestrato un borsone con pietre, bastoni e un coltellaccio. I provvedimenti e i reati contestati Per sette deicoinvolti nellacolpiti da provvedimento ...

