Maxi rissa a Gallarate, arrestati 15 minorenni | video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli agenti della Polizia di Stato di Varese hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari, emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i minorenni di Milano, a carico dei ragazzi accusati della Maxi rissa avvenuta a Gallarate l'8 gennaio scorso. Sono 15 i minorenni, oltre a due maggiorenni, i ragazzi coinvolti: oltre alle mazze da baseball e alle catene, gli investigatori avevano trovato e sequestrato anche un borsone con pietre, mazze e un coltello da cucina. Guarda tutti i video Nuoro-rissa Nonerissa-desio Nonerissa Torino Sarebbe scoppiata per una bicicletta contesa, la Maxi rissa di ieri pomeriggio ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli agenti della Polizia di Stato di Varese hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari, emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per idi Milano, a carico dei ragazzi accusati dellaavvenuta al'8 gennaio scorso. Sono 15 i, oltre a due maggiorenni, i ragazzi coinvolti: oltre alle mazze da baseball e alle catene, gli investigatori avevano trovato e sequestrato anche un borsone con pietre, mazze e un coltello da cucina. Guarda tutti iNuoro-None-desio NoneTorino Sarebbe scoppiata per una bicicletta contesa, ladi ieri pomeriggio ...

Advertising

poliziadistato : In esecuzione 17 provvedimenti cautelari a Varese a carico di giovani per lo più minorenni, accusati di aver preso… - StraNotizie : Maxi rissa a Gallarate con bastoni e catene, ordinanze per 15 minori e due maggiorenni. Pm: 'Rasentata guerriglia'… - artnewsit : #Gallarate, #maxirissa tra #giovani: 17 provvedimenti cautelari - infoitinterno : Maxi rissa a Gallarate, eseguite 17 misure cautelari - infoitinterno : Maxi rissa tra minori a Gallarate: è l'ora degli 'arresti' -