Lorenzo Insigne è l’MVP del mese di marzo della Serie A

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La LegaA ha assegnato il premio di MVP di. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli–Crotone, in programma sabato 3 aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 25esima alla 28esimaA. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 24 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: Rappresenta il connubio perfetto tra Efficienza e Volume Efficienza Tecnica al 95,8% (in linea con i Top Player europei) e Fisica al ...

La Lega Serie A ha assegnato il premio di MVP di marzo a Lorenzo Insigne. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli–Crotone, in programma sabato 3 aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona. A comunicarlo ufficialmente la Lega calcio. Il premio sarà consegnato all'attaccante azzurro nel pre-partita di Napoli-Crotone Il premio MVP di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Lorenzo