Lituania-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lituania-Italia si gioca questa sera, mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 20.45 per la terza gara di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. La formazione di Roberto Mancini fa visita ai rivali alla ricerca del terzo risultato utili di fila dopo i precedenti due successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria.Lituania-Italia, le probabili formazionicaption id="attachment 1112707" align="alignnone" width="718" Lituania-Italia, getty images/captionQualche dubbio di formazioni per la Nazionale Italiana che potrebbe optare per qualche cambio tattico oltre che di giocatori. Mancini potrebbe far rifiatare qualche pedina importante ad iniziare dalla porta dove Sirigu potrebbe prendere il posto di Donnarumma. In difesa Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson, poi ...

