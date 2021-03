L'impegno conta anche in Dad, il 56% degli studenti contro il “tutti ammessi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) È quasi sicuro che, alla fine di quest’anno scolastico, torneranno le bocciature. Dopo il ‘tutti ammessi’ del 2020, dovuto al lungo lockdown di primavera e al traumatico passaggio alla didattica a distanza, il destino degli studenti torna nelle mani dei Consigli di classe. Ma i ragazzi, a differenza degli adulti, non sembrano farne un dramma. Anzi, la maggior parte di loro si mostra favorevole al ripristino di una qualche forma di selezione. A segnalarlo un sondaggio effettuato dal nostro portale Skuola.net su 2.500 alunni di scuole medie e superiori. In realtà, quella che emerge, è una spaccatura pressoché netta. È come se, all’interno degli istituti, si fronteggiassero due partiti. In vantaggio, come detto, ci sono quelli che seguono la linea sinora adottata dal ministero ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) È quasi sicuro che, alla fine di quest’anno scolastico, torneranno le bocciature. Dopo il ‘’ del 2020, dovuto al lungo lockdown di primavera e al traumatico passaggio alla didattica a distanza, il destinotorna nelle mani dei Consigli di classe. Ma i ragazzi, a differenzaadulti, non sembrano farne un dramma. Anzi, la maggior parte di loro si mostra favorevole al ripristino di una qualche forma di selezione. A segnalarlo un sondaggio effettuato dal nostro portale Skuola.net su 2.500 alunni di scuole medie e superiori. In realtà, quella che emerge, è una spaccatura pressoché netta. È come se, all’internoistituti, si fronteggiassero due partiti. In vantaggio, come detto, ci sono quelli che seguono la linea sinora adottata dal ministero ...

L'impegno conta anche in Dad, il 56% degli studenti contro il “tutti ammessi” L'HuffPost L'impegno conta anche in Dad, il 56% degli studenti contro il “tutti ammessi” Tutt’altro. È soprattutto la valorizzazione dell’impegno l’aspetto che spinge così tanti ragazzi a schierarsi a favore di veri scrutini di fine anno. Per oltre due terzi di loro (68%), infatti, chi ...

