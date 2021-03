La leggerezza è a portata di mano grazie al digiuno light

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli studi piu? recenti sul metabolismo evidenziano il ruolo della “flora intestinale” per dimagrire (foto Getty Images). Immaginate di accelerare il metabolismo con l’aiuto dei batteri che abitano nella vostra pancia. Di perdere peso convincendo entità minuscole a produrre per voi sostanze dimagranti. E immaginate di farlo servendovi solo un tè al risveglio, dilazionando i tempi di una colazione corposa. Secondo studi recentissimi, qualche parentesi ditra un pasto e l’altro è un sacrificio ripagato dall’attività di alcuni microrganismi, che rispondono all’assenza di cibo con un regalo a lungo termine: farci bruciare più calorie. “Microbiota, arma del sistema immunitario” di Maria Rescigno (Vallardi) Un esempio: cena entro le 21, stomaco vuoto per 14 ore, almeno fino alle 11. Quindi, al risveglio niente latte, pane, frutta, zuccheri. Tutt’al ...