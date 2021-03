Kojima Productions, il compositore di Death Stranding e Metal Gear Solid V Ludvig Forssell lascia lo studio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ludvig Forssell ha annunciato su Twitter di aver lasciato Kojima Productions per intraprendere una carriera da freelance. "Dopo 10 anni di lavoro interno come compositore/direttore audio presso Kojima Productions, sono entusiasta di annunciare che perseguirò il mio futuro come compositore freelance", ha detto Forssell. "È stato un vero spasso! Grazie, KJP! Ora sono felice di affrontare una varietà di progetti in tutti i tipi di media". In una risposta, Kojima Productions ha detto che non vede l'ora di continuare a lavorare con Forssell in futuro. Forssell è stato il compositore principale di Death ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha annunciato su Twitter di avertoper intraprendere una carriera da freelance. "Dopo 10 anni di lavoro interno come/direttore audio presso, sono entusiasta di annunciare che perseguirò il mio futuro comefreelance", ha detto. "È stato un vero spasso! Grazie, KJP! Ora sono felice di affrontare una varietà di progetti in tutti i tipi di media". In una risposta,ha detto che non vede l'ora di continuare a lavorare conin futuro.è stato ilprincipale di...

