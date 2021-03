Il vaccino Pfizer “efficace al 100 per cento” anche nei ragazzi tra i 12 1 i 16 anni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La multinazionale farmaceutica ha comunicato i dati relativi alla Fase 3 dei test, che devono passare al vaglio della Food and Drug Administration

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - TgLa7 : Il laboratorio tedesco BioNTech ha annunciato che intende produrre nel 2021 fino a 2,5 miliardi di dosi del suo vac… - fattoquotidiano : Vaccino Pfizer Biontech, "sicuro ed efficace" negli adolescenti dai 12 ai 15 anni

Ilè sicuro ed efficace al 100% nella fascia di età fra i 12 e 15 anni . L'annuncio sul siero contro il Covid è stato dato in una nota dal presidente e amministratore delegato della ...: 'sicuro ed efficace anche nella fascia 12 - 15 anni' Oms, i vaccini cinesi sono sicuri ma mancano dei dati. Ue, entro fine settimana in Ue le consegne arrivano a 107 milioni di dosi. ...Le due case farmaceutiche sperano si possa avviare la vaccinazione di questa fascia di età prima dell'inizio del prossimo anno scolastico (ANSA) ...Roma, 31 marzo 2021 - Il vaccino Pfizer è sicuro ed efficace al 100% nella fascia di età fra i 12 e 15 anni. L'annuncio sul siero contro il Covid è stato dato in una nota dal presidente e ...