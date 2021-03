Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | amore a gonfie vele | “Siamo anime gemelle”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Procede ala storia d’tra. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e da lì non si sono più lasciati. Una delle coppie più amate della tv italiana ha rilasciato un’intervista doppia per Chi parlando proprio della storia d’intensa anche se intrapresa da poco tempo.ha spiegato subito di non essere incinta visto che una foto in cuile toccava la pancia aveva già lanciato l’indiscrezione. “complici e felici e sono innamorata e serena come non mi era mai capitato prima.mi piace come uomo, come figlio e come padre, é un esempio per tutti, ha sani principi” ha affermato la ...