Elettra Lamborghini | le sue parole preoccupano tantissimo i fan

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le ultimedihanno fatto preoccupare e non poco tutti i suoi fan. Ma che cosa è successo? Ecco i dettagli.è senza alcun dubbio uno dei personaggi su cui l’attenzione è sempre accesa. Molto si lega inevitabilmente al suo ruolo di opinionista in questa nuova edizione de L’Isola Dei

Advertising

MarioManca : Elettra Lamborghini e Massimiliano Rosolino, ora opinionista e inviato dell'#isola. #GameOfGames - CorriereUmbria : Game of Games, Raffaella Fico vince la sfida contro Elettra Lamborghini nella prova dello sciacquone: eliminato Max… - Dorian221190 : RT @ManuelHolmes_: Elettra Lamborghini ti si vuole bene. #GameOfGames - elettrasunrise : RT @Ri_Ghetto: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI #GameOfGames - diseretode : Elettra Lamborghini sotto l'acqua come una Laura Pausini qualsiasi a San Siro 2007 ?? #GameOfGames -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

I sei vip che si sfideranno nel corso del primo appuntamento sono, oltre alla Fico, Max Giusti,, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola. Raffaella ha deciso di ...Afrojack è ormai il marito didallo scorso settembre, presto i due festeggeranno un anno di matrimonio e chissà a quel punto quale sorpresa ci sarà in serbo. Chi ha imparato a conoscere Afrojack in questo ...Game of Games, Raffaella Fico vince la prova dello sciacquone contro Elettra Lamborghini. La sfida tra le due vip in gara nel gioco a quiz condotto da Simona Ventura su Rai 2 è stato vinto dalla ...Le ultime parole di Elettra Lamborghini hanno fatto preoccupare e non poco tutti i suoi fan. Ma che cosa è successo? Ecco i dettagli.