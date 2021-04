Documento Unico - L' entrata in vigore slitta al 30 giugno

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'indelal 30a causa dei problemi tecnici riscontrati in sede di test: la proroga è sancita dall'approvazione del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia (il cosiddetto dl Trasporti). Ci saranno dunque tre mesi in più per mettere a punto un sistema di immatricolazione che funzioni a dovere, in attesa della ripartenza del mercato. Ilavrebbe dovuto essere attivo dallo scorso 31 marzo, ma il sistema per la digitalizzazione non è ancora pronto: il governo ha dunque accolto l'appello delle associazioni di categoria dell'automotive, che ora devono però sollecitare i soggetti rappresentati ...