Decreto Draghi, zona rossa (o arancione) sino al 30 aprile: niente visite ad amici. Alunni in aula. Bar, spostamenti e palestre: le regole approvate in cdm (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici nelle regioni in zona rossa, ad eccezione del weekend di Pasqua. E l'Italia divisa solo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fareaglinelle regioni in, ad eccezione del weekend di Pasqua. E l'Italia divisa solo...

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - LaStampa : Pronto il decreto, l’Italia rimane blindata Draghi non cede: “Inutile illudere i cittadini” - borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - massimosab : RT @BarbaraRaval: IL RICATTO. 'La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà essere in regola con i 'vaccini… - alwaysbeenfede : RT @MarraBird: Visto che siamo in prossimita' di un nuovo decreto,caro #draghi,metti una semplice deroga per chi si vuole davvero bene e un… -