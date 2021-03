Covid Piemonte, 2.298 contagi e 39 morti: bollettino 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 2.298 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 31 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella dell”Unità di Crisi, registrati altri 39 morti. I nuovi casi (di cui 312 dopo test antigenico) sono pari all’8,8% dei 26.085 tamponi eseguiti, di cui 12.233 antigenici. Dei 2.298 nuovi casi, gli asintomatici sono 904 (39,3%). I casi sono 363 di screening, 1.395 contatti di caso, 540 con indagine in corso, 35 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 144 in ambito scolastico e 2.119 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.873 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.736.232 (+26.085 rispetto a ieri), di cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 2.298 ida coronavirus inoggi, 31, secondo i dati deldella regione. Nella tabella dell”Unità di Crisi, registrati altri 39. I nuovi casi (di cui 312 dopo test antigenico) sono pari all’8,8% dei 26.085 tamponi eseguiti, di cui 12.233 antigenici. Dei 2.298 nuovi casi, gli asintomatici sono 904 (39,3%). I casi sono 363 di screening, 1.395 contatti di caso, 540 con indagine in corso, 35 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 144 in ambito scolastico e 2.119 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.873 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.736.232 (+26.085 rispetto a ieri), di cui ...

