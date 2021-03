**Covid: Meloni, 'da Lamorgese pugno duro con italiani ma non con migranti'** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Saracinesche abbassate e controlli capillari. Il ministro Lamorgese annuncia ufficialmente la linea dura contro i cittadini che si apprestano a vivere per l'ennesima volta le festività in casa e contro gli imprenditori costretti a tenere ancora chiuse le proprie attività. Il tutto mentre al sud continuano gli sbarchi incontrollati. Se Lamorgese avesse usato la stessa inflessibilità e determinazione per combattere l'immigrazione clandestina e illegale, probabilmente non avremmo continui sbarchi ogni giorno in Italia. Ma sembra che il pugno duro valga solo per gli italiani”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Saracinesche abbassate e controlli capillari. Il ministroannuncia ufficialmente la linea dura contro i cittadini che si apprestano a vivere per l'ennesima volta le festività in casa e contro gli imprenditori costretti a tenere ancora chiuse le proprie attività. Il tutto mentre al sud continuano gli sbarchi incontrollati. Seavesse usato la stessa inflessibilità e determinazione per combattere l'immigrazione clandestina e illegale, probabilmente non avremmo continui sbarchi ogni giorno in Italia. Ma sembra che ilvalga solo per gli”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

Advertising

missypippi : RT @FDI_Parlamento: COVID, MELONI: SU CONTRATTI UE PER VACCINI FDI CHIEDE PIENA TRASPARENZA E PRESENTERÀ INTERROGAZIONE - Agenparl : COVID, #Meloni: PER LAMORGESE PUGNO DURO VALE SOLO PER ITALIANI E NON PER COMBATTERE IMMIGRAZIONE CLANDESTINA -… - TV7Benevento : **Covid: Meloni, 'da Lamorgese pugno duro con italiani ma non con migranti'**... - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: COVID, MELONI: SU CONTRATTI UE PER VACCINI FDI CHIEDE PIENA TRASPARENZA E PRESENTERÀ INTERROGAZIONE - Mirandola59 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: ??Finalmente adesso #Renzi #Salvini #Meloni si potranno vaccinare??????????Vaccino, in Russia registrato il… -