Covid | Lamorgese | «Estate più sicura | da maggio vaccineremo i più giovani»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Vaccinoquando? – Mercoledì 31 marzo 2021. Inon fanno parte delle categorie a rischio, ossia quelle che potrebbero sviluppare una grave forma di Coronavirus, ma rappresentano per l’opinione pubblica i principali diffusori del contagio. Ragazzi e ragazze, compresi tra i 14 e i 35 anni, più insofferenti a restare in casa; che fanno fatica a rispettare le innumerevoli restrizioni che vanno avanti da oltre un anno. Che siano lavoratori o studenti conta poco: l’urgenza di vaccinare anche iè reale. Lo sa bene la ministra degli Interni Luciana, che ha concesso un’intervista a “Il Messaggero”. leggi anche l’articolo —> AstraZeneca cambia nome in “Vaxzevria”, la Germania non si fida: niente vaccino sotto i 55 anni Vaccinoquando?: ...

Advertising

cymarysol : RT @ImolaOggi: ??Covid, Lamorgese: nel week end pasquale schierati 70mila agenti - SiamoPartenopei : Covid-19, Lamorgese: 'Sarà un'estate sicura, a breve vaccineremo i giovani' - ImolaOggi : ??Covid, Lamorgese: nel week end pasquale schierati 70mila agenti - orizzontescuola : Covid, Lamorgese: “Cresce, soprattutto tra i ragazzi, un senso di stanchezza e fiducia nel futuro, ma non dobbiamo… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lamorgese

Così ha detto Lucianain un'intervista al Messaggero "Il commissario Ue al Mercato ...tenere conto delle limitazioni imposte in tutta Italia per contenere la diffusione del19, ...tweet La ministra dell'Interno, Luciana, pianificando "controlli rigorosi", in vista delle festività pasquali, ha spiegato che ...imposte in tutta Italia per contenere la diffusione del...Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese invita a non abbassare la ... intensificati i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid con circa 70 mila donne e uomini in campo: "Ora che ...Vaccino giovani quando? Buone notizie dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha concesso un'intervista a "Il Messaggero".