Covid: inchiesta dati falsificati, venerdì gli interrogatori di garanzia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – Si terranno venerdì mattina gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati ieri nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Trapani sulla falsificazione dei dati sulla pandemia in Sicilia. Ai domiciliari sono finiti Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano, nipote della Di Liberti, e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato, Emilio Madonia. I reati contestati sono falso materiale ed ideologico in concorso.Notificato un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale ed ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – Si terrannomattina glididei tre arrestati ieri nell’ambito dell’della Procura di Trapani sulla falsificazione deisulla pandemia in Sicilia. Ai domiciliari sono finiti Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano, nipote della Di Liberti, e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica deidell’assessorato, Emilio Madonia. I reati contestati sono falso materiale ed ideologico in concorso.Notificato un invito a comparire e contestuale avviso di, nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale ed ...

M5S_Europa : L’inchiesta sui dati #Covid della Procura di #Trapani mostra un degrado politico vergognoso. I funzionari regionali… - fattoquotidiano : Sicilia, l’inchiesta sui dati Covid falsati e le accuse all’assessore Razza: “Illeciti commessi con l’avallo della… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - 501_tot : RT @SerglocSergio: Inchiesta su dati #Covid in Sicilia, la dirigente arrestata: 'Mettici 2mila tamponi rapidi, fregatene' - Giornale di Sic… - MarioForenza : RT @RaiNews: Intervista al procuratore aggiunto di Trapani, Maurizio Agnello, a proposito dell'inchiesta sui dati Covid in Sicilia che ha c… -