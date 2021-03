Covid, il Cdm approva il nuovo decreto Draghi: tutte le misure valide dal 7 a 30 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governo Draghi approva il decreto aprile: ecco cosa prevede Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi 31 marzo alle ore 17.30, ha approvato il nuovo decreto Draghi: questo contiene le misure che entreranno in vigore dopo Pasqua, a partire cioè dal 6 aprile prossimo. Come aveva già chiarito il premier, le regole potrebbero essere allentate prima del previsto, nel caso in cui la curva epidemiologica lo consentirà. Le misure del nuovo decreto Draghi sono le stesse attualmente in vigore. Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti: “Dal 7 aprile al 30 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governoil: ecco cosa prevede Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi 31 marzo alle ore 17.30, hato il: questo contiene leche entreranno in vigore dopo Pasqua, a partire cioè dal 6prossimo. Come aveva già chiarito il premier, le regole potrebbero essere allentate prima del previsto, nel caso in cui la curva epidemiologica lo consentirà. Ledelsono le stesse attualmente in vigore. Ilto oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti: “Dal 7al 30 ...

