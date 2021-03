Convocazioni per Milena Bertolini: chi entra e chi esce (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milena Bertolini sta iniziando a disegnare la formazione che parteciperà ai campionati europei in Inghilterra nel 2022. Terminati gli incontri di qualificazione, da ora ci saranno anche molte amichevoli. Serviranno per verificare lo stato di forma, sincronizzare gli schemi e iniziare pian piano a scremare il gruppo. Fino a trovare quello che poi riceverà il passaporto per Euro2022. Al momento una più ampia rosa è stata convocata da Milena Bertolini per il raduno fissato a Coverciano in vista della amichevole contro l’Islanda che si giocherà all’interno dello stesso centro, il 13 aprile. Sono 33 i nominativi a cui è arrivata la chiamata per presentarsi lunedì 5 aprile ed iniziare la preparazione. Ci sono alcune novità ed anche delle sorprese. La prima conferma è purtroppo il protrarsi dell’assenza di Alia Guagni. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021)sta iniziando a disegnare la formazione che parteciperà ai campionati europei in Inghilterra nel 2022. Terminati gli incontri di qualificazione, da ora ci saranno anche molte amichevoli. Serviranno per verificare lo stato di forma, sincronizzare gli schemi e iniziare pian piano a scremare il gruppo. Fino a trovare quello che poi riceverà il passaporto per Euro2022. Al momento una più ampia rosa è stata convocata daper il raduno fissato a Coverciano in vista della amichevole contro l’Islanda che si giocherà all’interno dello stesso centro, il 13 aprile. Sono 33 i nominativi a cui è arrivata la chiamata per presentarsi lunedì 5 aprile ed iniziare la preparazione. Ci sono alcune novità ed anche delle sorprese. La prima conferma è purtroppo il protrarsi dell’assenza di Alia Guagni. Il ...

