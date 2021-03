Carbonara Day | la Top 10 dei ristoranti secondo The Fork

Leggi su funweek

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 6 aprile si avvicina e come ogni anno è arrivato il momento di festeggiare il #day, giornata mondiale che celebra una delle ricette più amate d’Italia e non solo. Per l’occasione, The, principale app nella prenotazione online dei, ha analizzato la presenza di questo piatto nei menù dei suoiPartner.l’analisi la, che sia nella ricetta tradizionale o in varianti creative, è presente nei menù pubblicati su Theda quasi 4.000 (18%)Partner. In attesa della riapertura dei, si può decidere di ordinare questo piatto per asporto o consegna a domicilio laddove il ristorante renda il servizio disponibile su Theoppure si può acquistare una ...