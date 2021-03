Can Yaman: “La nostra promessa”, la rivelazione sulla storia d’amore con Diletta Leotta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Can Yaman ha fatto una rivelazione durante un’intervista a Vanity Fair che riguarda la sua storia d’amore con Diletta Leotta: ecco le parole dell’attore turco. E’ una delle coppie più chiacchierate del momento quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta! L’attore turco e la conduttrice sportiva di DAZN sono usciti allo scoperto diversi mesi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021) Canha fatto unadurante un’intervista a Vanity Fair che riguarda la suacon: ecco le parole dell’attore turco. E’ una delle coppie più chiacchierate del momento quella formata da Can! L’attore turco e la conduttrice sportiva di DAZN sono usciti allo scoperto diversi mesi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

VanityFairIt : «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fa… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - pomeriggio5 : Bentornati amici di #Pomeriggio5! Oggi... l'intervista di Can Yaman (come lo pronunciate voi? Scrivetecelo qui ????)… - IstvanneSzaloki : RT @VanityFairIt: «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fair in… - Marinel14961199 : RT @VanityFairIt: «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fair in… -