Bologna | Gibertoni | “Vaccini in farmacia? Inutile se mancano le dosi”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) BOLOGNA – Vaccinare nelle farmacie al momento “non è più di tanto utile” se non ci sono le dosi. È il parere della direttrice del Policlinico Sant’Orsola di Bologna Chiara Gibertoni, che questa mattina, a margine di un evento di solidarietà, ha fatto il punto con la stampa sulla situazione Covid. E sulla questione di attivare dei punti vaccinali ulteriori all’interno delle farmacie, come annunciato nei giorni scorsi nell’ambito di un accordo tra Governo, Ferderfarma e Assofarm, si può aspettare. Infatti, “ancora oggi i centri attivati dall’Ausl di Bologna e i tre che abbiamo attivato noi hanno ancora margine per poter vaccinare di più– sottolinea Gibertoni- ancora il limite è rappresentato dal numero di dosi“. Pertanto, “in questo momento introdurre nuovi vaccinatori se non ci sono le dosi non è più di tanto utile”.

Vaccinare nelle farmacie al momento 'non è più di tanto utile' se non ci sono le dosi. È il parere della direttrice del Policlinico Sant'Orsola di Bologna Chiara Gibertoni, che questa mattina, a margi ...Così Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant'Orsola, parla dei ricoveri definendoli "in riduzione lenta, ma costante". Un reparto covid è già stato ricovertito per pazienti ...