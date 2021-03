Awed all’Isola dei Famosi 2021 | mai vista la sorella? Nunzia è identica a lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è uno dei naufraghi dell’Isola deie negli ultimi giorni anche tra i più discussi. Vero nome Simone Paciello, il giovane youtuber campano ha avuto scontri durissimi con Gilles Rocca e nemmeno in diretta hanno trovato un punto d’incontro. Isolato dal gruppo, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 marzo,è stato poi costretto a fare a meno dell’unico punto di riferimento conquistato durante la sua permanenza in Honduras: quello con Vera Gemma, eliminata al televoto e finita su Parasite Island. A sostenerlo dall’Italia è l’amico Amedeo Preziosi, altro noto youtuber che durante il collegamento avvenuto in diretta, ha tentato di sostenerlo e di evitare di trasmettergli altro malumore. Gli ha consigliato di smetterla di piangere e proseguire nel suo percorso, cercando di ricavare il meglio da ...