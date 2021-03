Attraverso le Fiandre 2021 oggi: orari, tv, programma, percorso, favoriti (Di mercoledì 31 marzo 2021) A pochi giorni di distanza dal Giro delle Fiandre, che andrà in scena domenica 4 aprile, quest’oggi, assisteremo ad un’anteprima del più grande appuntamento annuale sulle strade del Belgio. La Dwars door Vlaanderen-Attraverso le Fiandre 2021 infatti, sarà una prova generale della Classica Monumento con i suoi 184,1 km da Roeselare a Waregem contraddistinti da una lunga sequenza di muri e tratti in pavé, per una battaglia decisamente infuocata. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELL’Attraverso LE Fiandre 2021 DALLE ORE 11.00 orari, TV, programma La 76esima della Dwars door Vlaanderen-Attraverso le Fiandre prenderà il via alle ore 12.15 e terminerà intorno alle ore 16.40. La corsa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) A pochi giorni di distanza dal Giro delle, che andrà in scena domenica 4 aprile, quest’, assisteremo ad un’anteprima del più grande appuntamento annuale sulle strade del Belgio. La Dwars door Vlaanderen-leinfatti, sarà una prova generale della Classica Monumento con i suoi 184,1 km da Roeselare a Waregem contraddistinti da una lunga sequenza di muri e tratti in pavé, per una battaglia decisamente infuocata. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELL’LEDALLE ORE 11.00, TV,La 76esima della Dwars door Vlaanderen-leprenderà il via alle ore 12.15 e terminerà intorno alle ore 16.40. La corsa ...

