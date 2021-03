Anno 2021, per la Turchia sarà l’anno del disgelo? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Recep Tayyp Erdogan, il presidente della Turchia, negli ultimi anni, dopo il maldestro tentativo di golpe che nel 2016 ha tentato di rovesciarlo, ha assunto atteggiamenti e politiche interne e internazionali di stampo sempre più estremistico che hAnno praticamente isolato la Turchia non solo rispetto ai suoi alleati storici della Nato (di cui Ankara è partner fin dalla fondazione), ma anche di fronte alla quasi totalità degli interlocutori geopolitici mediorientali. Nel tentativo di assumere il ruolo di protagonista nelle partite in corso sullo scacchiere del mediterraneo e del Vicino Oriente, dalla Siria alla Libia, passando per il Nagorno Karabach, Erdogan ha impresso alla diplomazia del suo Paese una deriva islamista- basata in particolare sull’appoggio al movimento integralista dei Fratelli Musulmani- che, se da un lato lo ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Recep Tayyp Erdogan, il presidente della, negli ultimi anni, dopo il maldestro tentativo di golpe che nel 2016 ha tentato di rovesciarlo, ha assunto atteggiamenti e politiche interne e internazionali di stampo sempre più estremistico che hpraticamente isolato lanon solo rispetto ai suoi alleati storici della Nato (di cui Ankara è partner fin dalla fondazione), ma anche di fronte alla quasi totalità degli interlocutori geopolitici mediorientali. Nel tentativo di assumere il ruolo di protagonista nelle partite in corso sullo scacchiere del mediterraneo e del Vicino Oriente, dalla Siria alla Libia, passando per il Nagorno Karabach, Erdogan ha impresso alla diplomazia del suo Paese una deriva islamista- basata in particolare sull’appoggio al movimento integralista dei Fratelli Musulmani- che, se da un lato lo ha ...

Advertising

enpaonlus : Dodici cani curati per un anno dall'Enpa di Pistoia, ora il Tribunale ne dispone il trasferimento: la protesta dei… - welikeduel : A Bergamo, a un anno dall'inizio della pandemia. RIVEDI il reportage di Diego Bianchi. #propagandabergamo… - caterinabalivo : In #Italia sprechiamo 104.000 litri di #acqua al secondo: un vero e proprio crimine ambientale e contro l’umanità c… - ZombieBuster5 : RT @G23Mld: Al punto attuale è stupido ostacolare la sola via utile alla campagna vaccinale: le #farmacie vendano i #vaccini, come è sempre… - EsthDay : lucarinigiac: Google Maps, dalla navigazione al chiuso ai percorsi sostenibili: tutte le novità in arrivo | Entro l… -

Ultime Notizie dalla rete : Anno 2021 Auto, per gli italiani inquina ma resta indispensabile Il focus auto 2021 condotto dall'Osservatorio Findomestic, società di credito al consumo del gruppo ... restituisce il ritratto di un automobilista italiano che dopo un anno di pandemia non vive più l'...

Gallinella - De Castro: bene ok Montecitorio norme pratiche sleali Con il voto al disegno di legge sulla Delegazione europea 2019 - 2020, Montecitorio conferma le norme di contrasto alle pratiche commerciali sleali per i prodotti agricoli e alimentari che, ogni anno, comportano un danno stimato in circa 350 milioni di euro nelle filiere. 'Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento a tutti i parlamentari che hanno collaborato a questo risultato ...

Pasqua 2021, quando cade. Perché la data cambia ogni anno e come calcolarla La Nazione Turismo: Garavaglia, con pass europeo estate migliore "L'anno scorso abbiamo avuto una stagione turistica quasi normale in tutta Italia, la novità quest'anno è che oltre al piano di vaccinazione, che va molto veloce, ci sarà il lasciapassare europeo, per ...

Sinistra italiana Toscana: sostegno alle mobilitazioni dei lavoratori e lavoratrici in agricoltura. Firenze: Sinistra Italiana Toscana sostiene la manifestazione delle organizzazioni sindacali del mondo agricolo, in corso oggi davanti a Montecitorio, per protestare contro l'esclusione delle lavoratr ...

Il focus autocondotto dall'Osservatorio Findomestic, società di credito al consumo del gruppo ... restituisce il ritratto di un automobilista italiano che dopo undi pandemia non vive più l'...Con il voto al disegno di legge sulla Delegazione europea 2019 - 2020, Montecitorio conferma le norme di contrasto alle pratiche commerciali sleali per i prodotti agricoli e alimentari che, ogni, comportano un danno stimato in circa 350 milioni di euro nelle filiere. 'Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento a tutti i parlamentari che hanno collaborato a questo risultato ..."L'anno scorso abbiamo avuto una stagione turistica quasi normale in tutta Italia, la novità quest'anno è che oltre al piano di vaccinazione, che va molto veloce, ci sarà il lasciapassare europeo, per ...Firenze: Sinistra Italiana Toscana sostiene la manifestazione delle organizzazioni sindacali del mondo agricolo, in corso oggi davanti a Montecitorio, per protestare contro l'esclusione delle lavoratr ...