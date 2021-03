Agcm: “Importante segnalazione al Governo”, l’intervento sui social di Jeffrey Hedberg (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “La segnalazione che l’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza ha inviato al Presidente del Consiglio su sua sollecitazione è Importante perché promuove una visione dei mercati dinamica e stimolante per l’attività economica, con l’obiettivo di portare a famiglie e imprese prodotti innovativi adeguati alle sfide dei tempi. Ci sono due contributi in particolare che meritano di essere sottolineati da un’azienda di telecomunicazioni come WindTre. Il primo riguarda un limite allo sviluppo che frena le reti di telecomunicazioni in Italia da molti anni: le limitazioni imposte ai campi elettromagnetici sul territorio nazionale sono un decimo di quelle indicate dalle autorità europee e adottate da paesi come Francia e Germania, con i quali l’Italia è in competizione sul mercato globale delle esportazioni. I fornitori di connettività devono ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Lache l’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza ha inviato al Presidente del Consiglio su sua sollecitazione èperché promuove una visione dei mercati dinamica e stimolante per l’attività economica, con l’obiettivo di portare a famiglie e imprese prodotti innovativi adeguati alle sfide dei tempi. Ci sono due contributi in particolare che meritano di essere sottolineati da un’azienda di telecomunicazioni come WindTre. Il primo riguarda un limite allo sviluppo che frena le reti di telecomunicazioni in Italia da molti anni: le limitazioni imposte ai campi elettromagnetici sul territorio nazionale sono un decimo di quelle indicate dalle autorità europee e adottate da paesi come Francia e Germania, con i quali l’Italia è in competizione sul mercato globale delle esportazioni. I fornitori di connettività devono ...

Advertising

Lopinionista : Agcm: “Importante segnalazione al Governo”, l’intervento sui social di Jeffrey Hedberg - giannifioreGF : #AGCM: Importante segnalazione al Governo - rulesandmarkets : RT @FrancoBassanini: Importante documento dell’Autorità della Concorrenza con le proposte richieste da Draghi per la legge annuale per il M… - GramsciAG : RT @FrancoBassanini: Importante documento dell’Autorità della Concorrenza con le proposte richieste da Draghi per la legge annuale per il M… - marcoscialdone : RT @FrancoBassanini: Importante documento dell’Autorità della Concorrenza con le proposte richieste da Draghi per la legge annuale per il M… -