10 Fun Facts: dieci curiosità che non sapevate su Cole Sprouse

Il mio amore per Cole Sprouse è nato nei primi anni 2000, quando eravamo entrambi adolescenti. Io passavo i miei pomeriggi sul divano davanti a Disney Channel, lui era la star – insieme al gemello Dylan – di Zack e Cody al Grande Hotel. Per un tot di tempo, però, ho smesso di seguirlo. Immaginatevi lo stupore quando poi l'ho rivisto da adulto nei panni di Jughead Jones in Riverdale, una delle mie serie tv preferite. Su di lui – vista la sua riservatezza – sappiamo le cose che ormai sanno un po' tutti e che vi avevamo già raccontato tempo fa: è stato fidanzato 3 anni con la co-star Lili Reinhart e ora frequenta la modella Ariane Fournier; ha creato @cameraduels, un account Instagram che smaschera coloro che cercano di fotografarlo di nascosto e ha realizzato un podcast, Borrasca, che è un thriller mozzafiato.

