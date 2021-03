Vino adulterato | blitz delle forze dell' ordine in ' Terre d' Oltrepò'

(Di martedì 30 marzo 2021) Pavia, 30 marzo 2021 - Controlli nelle sedi did', grande cantina sociale dall'Oltrepó Pavese . In mattinata lesi sono presentate a Broni, Straa, Santa Maria ...

Advertising

romi_andrio : RT @rep_milano: 'Vino adulterato', sei imprenditori indagati nell'Oltrepò pavese - alcinx : RT @AnsaLombardia: 'Vino adulterato', 6 denunce in Oltrepò. Indagine della Procura dopo esposto di un'azienda | #ANSA - Corriere : Vino adulterato: «Terre d’Oltrepò» di nuovo nella bufera - AnsaLombardia : 'Vino adulterato', 6 denunce in Oltrepò. Indagine della Procura dopo esposto di un'azienda | #ANSA - MilanoSpia : Pavia, vino adulterato: la società «Terre d’Oltrepò» di nuovo nella bufera. Sei indagati -

Ultime Notizie dalla rete : Vino adulterato

Sono sei tra imprenditori e professionisti del settore vitivinicolo le persone indagate dalla Procura di Pavia per un presunto caso di. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri ...Sei tra imprenditori e professionisti del settore vitivinicolo attivi nell'Oltrepò Pavese sono indagati dalla Procura di Pavia per un presunto caso di "". Questa mattina i carabinieri del gruppo Forestale di Pavia, con i colleghi della compagnia di Stradella (Pavia) e agli ispettori dell'ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela della ...Sei tra imprenditori e professionisti del settore vitivinicolo attivi nell'Oltrepò Pavese sono indagati dalla Procura di Pavia per un presunto caso di "vino adulterato". (ANSA) ...Le analisi hanno rilevato la presenza di una sostanza non consentita, la «diglicerina ciclica». Perquisite le sedi della società. Le indagini dopo un esposto depositato in Procura da un’azienda della ...