Vietato andare in barca, in Liguria non ci stanno: "Altra Pasqua buttata via" (Di martedì 30 marzo 2021) Da domani fino a lunedì in Albis, in Liguria sarà Vietato raggiungere la propria barca o la seconda casa per il weekend di Pasqua e non mancano le lamentele per l'ordinanza firmata dal presidente della Liguria Giovanni Toti. Genova blinda Boccadasse, mentre al porto turistico di Lavagna, uno dei più grandi terminal del Mediterraneo con i suoi 1500 posti, in molti parlano di seconda Pasqua "buttata via". Il governatore chiede un ultimo sforzo ai liguri, ma intanto il malumore inizia a crescere sempre di più. Le nuove misure Pasquali per evitare assembramenti e scongiurare nuovi contagi da Covid-19 vengono bocciate dagli appassionati del diporto.

