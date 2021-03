Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 1520 ft BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1NAPOLI SEGNALANDO UN INCIDENTE CON DUE VEICOLI COINVOLTI AL KM 610+900 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA DIRETTISSIMAFIRENZE DOPO L INTERVENTO DEI TECNICI A CAPENA. I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI PER 25 MINUTI. IL SERVIZIO TRAM DELLE LINEE 5, 14 E 19 è LIMITATO A PORTA MAGGIORE PER GUSTO AD UN MEZZO ALTEZZA GIOVENALE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E TOGLIATTI CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE ...