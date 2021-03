Vertice Governo-Regioni | Mario Draghi programma le riaperture

(Di martedì 30 marzo 2021)incontro per aggiornamenti sul piano per le. Nell’incontro di ieri, 29 marzo 2021, tra, i governatori hanno richiesto alun passo avanti per gestire l’emergenza coronavirus. Il presidente del consiglioha spiegato alleche lo Stato farà di tutto per rispondere alle loro esigenze, e adesso è ora di iniziare a pensare alle, per quando sarà possibile.incontro: le richieste dei governatori Dai governatori arrivano le richieste su zone rosse, arancioni, ma anche gialle e bianche, sui criteri di assegnazione del colore e sui vaccini. Lehanno chiesto di rivalutare i ...

