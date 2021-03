Vauro | ”Tra Madia e Serracchiani soliti e miseri scontri di potere al maschile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) Scontro? “E’ uno deie un po’di, molto maschili”. Così il vignettistaall’Adnkronos aggiungendo che ”questo si lega al fatto che abbiamo una classe politica che non è cresciuta nei territori e non si è confrontata con i militanti che ormai non ci sono neanche più. I dirigenti e i politici da anni sono cooptati da piccoli, medi e grandi gruppi diall’interno dei veri partiti e il sistema della cooptazione come garanzia chiede solo sistema della mediocrità -aggiunge- Andrebbe ricostruiti luoghi di partecipazione reali dei cittadini, ma in questo momento sono utopici”. E sulle quote ros a il vignettista continua: “Non ci sarebbe bisogno delle ‘quote rosa’ perché la ...