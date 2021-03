Usa: addio parola radio, in Italia RTL1025 anticipa tempi con la radiovisione (Di martedì 30 marzo 2021) La radio non è morta. Non morirà mai. Questa non è una notizia, ma una certezza. Partiamo da qui per aprire una parentesi molto più ampia che crea un asse tra l'talia - America. Stavolta, però, è il nostro Paese a diventare modello di riferimento con una vera, epocale, trasformazione della radio. Mentre negli States alcuni siti annunciano che il colosso radiofonico Entercom, dopo oltre 50 anni, cambia nome e diventa Audacy, in Italia RTL1025 già da anni supera il tradizionale concetto di radio facendo scuola anche oltreoceano. La notizia che riguarda il colosso americano viene ampiamente anticipata in Italia da RTL1025, che riesce per prima - vent'anni fa -a rivoluzionare il sistema della comunicazione facendo “cambiare pelle” ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Lanon è morta. Non morirà mai. Questa non è una notizia, ma una certezza. Partiamo da qui per aprire una parentesi molto più ampia che crea un asse tra l'talia - America. Stavolta, però, è il nostro Paese a diventare modello di riferimento con una vera, epocale, trasformazione della. Mentre negli States alcuni siti annunciano che il colossofonico Entercom, dopo oltre 50 anni, cambia nome e diventa Audacy, ingià da anni supera il tradizionale concetto difacendo scuola anche oltreoceano. La notizia che riguarda il colosso americano viene ampiamenteta inda, che riesce per prima - vent'anni fa -a rivoluzionare il sistema della comunicazione facendo “cambiare pelle” ...

