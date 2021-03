Un passo dal cielo 6 - I guardiani, Liotti 'Proteggiamo la montagna e i suoi boschi' Video intervista (Di martedì 30 marzo 2021) In quei momenti ho avuto delle catarsi interiori molto belle e emozionanti >> rivela Liotti ai microfoni di Leggo. L'attore romano il 1 aprile, giorno della messa in onda della serie, compie 50 anni. ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) In quei momenti ho avuto delle catarsi interiori molto belle e emozionanti >> rivelaai microfoni di Leggo. L'attore romano il 1 aprile, giorno della messa in onda della serie, compie 50 anni. ...

Advertising

Chiara_Galiazzo : In questi ultimi mesi ho lavorato alla colonna sonora di ‘’Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani’’ che andrà in onda d… - _Carabinieri_ : Nei Campionati italiani di Sci Nordico a Passo Ceredo (TN) il gradino più alto del podio nella categoria under 23 è… - Piu_Europa : È importante il passo in avanti fatto dal governo nella pubblicazione dei dati sul COVID e i vaccini. Le misure di… - FrancoRomanini1 : RT @FrancoRomanini1: @TeresaBellanova E' l'esito del cambio di passo che voi avete auspicato ed ottenuto con un colpo di mano perpetrato da… - FrancoRomanini1 : @TeresaBellanova E' l'esito del cambio di passo che voi avete auspicato ed ottenuto con un colpo di mano perpetrato… -