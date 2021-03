Torino, gli ambulanti in protesta con un corteo di 700 furgoni: “Perché ci sono assembramenti nei centri commerciali e noi non possiamo lavorare?” (Di martedì 30 marzo 2021) “Non siamo incravattati mangiasoldi, ci siamo stufati. Il mondo è aperto, basta: dateci un motivo per cui dobbiamo stare chiusi in casa a morire con le nostre famiglie, con la gente che sta diventando matta”. Oggi gli ambulanti di Torino e tutto il Piemonte sono tornati a protestare. Oltre 700 furgoni hanno attraversato la città dallo stadio della Juve fino nella centrale piazza Vittorio. “Non siamo negazionisti, ma vediamo i parchi pieni di gente senza mascherina: siamo noi il virus? Se oggi non arrivano risposte domani torniamo a lavorare senza autorizzazione”. “Io vendo libri al mercato, non sono Mondadori ed è per questo che sto chiuso: assembrano le persone nei centri commerciali, ma qual è la logica? Il comitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Non siamo incravattati mangiasoldi, ci siamo stufati. Il mondo è aperto, basta: dateci un motivo per cui dobbiamo stare chiusi in casa a morire con le nostre famiglie, con la gente che sta diventando matta”. Oggi glidie tutto il Piemontetornati are. Oltre 700hanno attraversato la città dallo stadio della Juve fino nella centrale piazza Vittorio. “Non siamo negazionisti, ma vediamo i parchi pieni di gente senza mascherina: siamo noi il virus? Se oggi non arrivano risposte domani torniamo asenza autorizzazione”. “Io vendo libri al mercato, nonMondadori ed è per questo che sto chiuso: assembrano le persone nei, ma qual è la logica? Il comitato ...

chedisagio : Ringrazio la fondazione @Secondowelfare che mi ha segnalato questa bellissima storia. C'è un negozio, a Torino, ch… - MarcoBellinazzo : Diritti tv. @SerieA Il Torino di Urbano Cairo si sposta sul fronte pro @DAZN_IT ma gli 11 voti non bastano per ass… - tristemondo : Torino, gli ambulanti in protesta con un corteo di 700 furgoni: “Perché ci sono assembramenti nei centri commercial… - ilfattovideo : Torino, gli ambulanti in protesta con un corteo di 700 furgoni: “Perché ci sono assembramenti nei centri commercial… - padamma11 : @rep_torino Giusto per finire gli ultimi vaccini -