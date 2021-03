Suicidio Losito, anche Nancy Brilli ascoltata in Procura (Di martedì 30 marzo 2021) Nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al Suicidio del produttore televisivo Teodosio Losito è stata ascoltata in Procura anche l’attrice Nancy Brilli anche l’attrice Nancy Brilli è stata ascoltata in Procura come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al Suicidio del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito trovato morto nella sua abitazione l’8 gennaio 2019. leggi anche–> Suicidio Losito, Rosalinda Cannavò sentita come persona informata sui fatti L’inchiesta è scattata dopo le dichiarazioni fatte al reality Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco durante una ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) Nell’ambito dell’inchiesta per istigazione aldel produttore televisivo Teodosioè statainl’attricel’attriceè stataincome persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per istigazione aldel produttore e sceneggiatore Teodosiotrovato morto nella sua abitazione l’8 gennaio 2019. leggi–>, Rosalinda Cannavò sentita come persona informata sui fatti L’inchiesta è scattata dopo le dichiarazioni fatte al reality Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco durante una ...

