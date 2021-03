Stasera Italia, Vittorio Feltri contro Barbara Palombelli: “In onda abusivamente. Attendo chiarimenti e risarcimenti” (Di martedì 30 marzo 2021) Vittorio Feltri accende la polemica su alcune presunte immagini che sarebbero state mandate in onda su Rete 4 a Stasera Italia senza il suo consenso. “Barbara Palombelli non mi ha mai fatto firmare una liberatoria. Mi ha mandato in onda abusivamente. Attendo chiarimenti e risarcimenti“, ha scritto il Direttore su Twitter. Cosa risponderà la nota conduttrice? Intanto il web si divide (c’è un certo sospetto misto a terrore al pensiero del giorno in cui il web non si dividerà più) tra “Pagliaccio!!” e “Bravo Direttore”. Barbara Palombelli non mi ha mai fatto firmare una liberatoria. Mi ha mandato in onda abusivamente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)accende la polemica su alcune presunte immagini che sarebbero state mandate insu Rete 4 asenza il suo consenso. “non mi ha mai fatto firmare una liberatoria. Mi ha mandato in“, ha scritto il Direttore su Twitter. Cosa risponderà la nota conduttrice? Intanto il web si divide (c’è un certo sospetto misto a terrore al pensiero del giorno in cui il web non si dividerà più) tra “Pagliaccio!!” e “Bravo Direttore”.non mi ha mai fatto firmare una liberatoria. Mi ha mandato in. ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: A stasera la Lombardia è prima in Italia per vaccini somministrati, con la prima dose già a metà degli ov… - FQMagazineit : Stasera Italia, Vittorio Feltri contro Barbara Palombelli: “In onda abusivamente. Attendo chiarimenti e risarciment… - MatteoMarchini5 : Stasera Italia, Vittorio Feltri contro Barbara Palombelli: “In onda abusivamente. Attendo chiarimenti e risarciment… - forza_italia : RT @AleGallone: I #webinar sono ormai entrati nel nostro quotidiano. Dopo un we con @AzzurroDonnaFI lunedì è cominciato con @aleCattaneo79… - tuttoatalanta : DIRETTA EURO U.21 / ITALIA-SLOVENIA, partita decisiva stasera. Le probabili formazioni -