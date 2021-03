Scuola | la denuncia dei presidi del Lazio | Oggi assenti centinaia di docenti e Ata

(Di martedì 30 marzo 2021) “L’elemento positivo della giornata diè che molti ragazzi sono tornati in classe, hanno visto i loro compagni e sono stati a contatto con i loro.L’aspetto negativo è che si sono verificate tantissime assenze da parte deie del personale Ata e questo ha creato molti disservizi e alcune scuole sono state costrette a fare orario ridotto.di insegnanti e personale amministrativo e bidelli sono rimasti a casa”. A dirlo è Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionaledel, commentando la riapertura delle scuole nella regione dopo la zona rossa. “Molte persone”, ha tenuto a precisare Rusconi, “hanno utilizzato la legge 104, altre si sono dichiarate malate, altreper motivi di famiglia. Non è stato di certo mandato ...

L'HuffPost

'L'elemento positivo della giornata di oggi è che molti ragazzi sono tornati in classe, hanno visto i loro compagni e sono stati a contatto con i loro docenti. L'aspetto negativo è che si sono ...'Tu credi che veramente laabbia bisogno di te? Vergognati, meriteresti 50 coltellate' o 'L'uso dei social nelle scuole? ... che la De Simone ha allegato, nei giorni scorsi, in unagià ...Il presidente dell'Anp, Rusconi: "Non è stato di certo mandato un bel messaggio alle famiglie degli studenti. Un dipendente pubblico deve essere al servizio dello Stato, non dei propri desideri" ...«Oggi siamo stanchi e scoraggiati: ma siamo ancora più consapevoli di prima che abbiamo solo sulla carta gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse opportunità e le stesse responsabilità di tutt ...