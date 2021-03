Sciame sismico nel mare Adriatico, oggi altre 13 scosse di terremoto (Di martedì 30 marzo 2021) Lo Sciame sismico nel mare Adriatico, attivatosi con la forte scossa di terremoto di sabato scorso al largo delle Isole Tremiti, non si è ancora esaurito. Dalla mezzanotte di oggi si sono verificati altri tredici eventi sismici, tutti di magnitudo superiore a 3 gradi della scala Richter. Tutti senza conseguenze, ma alcuni percepiti fino sulla costa italiana del Gargano e su quella abruzzese. (prosegue dopo la foto) Sciame sismico nel mare Adriatico: stamattina scossa di terremoto di magnitudo 4.1 La scossa più forte nelle ultime 24 ore si è verificata alle 9.35 di oggi, con epicentro sempre nella zona dove si è attivato lo Sciame, un tratto di mare ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Lonel, attivatosi con la forte scossa didi sabato scorso al largo delle Isole Tremiti, non si è ancora esaurito. Dalla mezzanotte disi sono verificati altri tredici eventi sismici, tutti di magnitudo superiore a 3 gradi della scala Richter. Tutti senza conseguenze, ma alcuni percepiti fino sulla costa italiana del Gargano e su quella abruzzese. (prosegue dopo la foto)nel: stamattina scossa didi magnitudo 4.1 La scossa più forte nelle ultime 24 ore si è verificata alle 9.35 di, con epicentro sempre nella zona dove si è attivato lo, un tratto di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sciame sismico nell'Adriatico, la scossa più forte 5.6. Epicentro a 90 chilometri dalla costa. Avvertito dalle Marc… - Tiburnoofficial : Vicovaro – Sciame sismico, una segnaletica per indicare aree di attesa o di ricovero In occasione - zazoomblog : Terremoto: magnitudo 41 al largo della Puglia Epicentro in Adriatico centrale continua lo sciame sismico: scossa re… - ilSipontinoNet : ?? 113 da sabato al oggi le scosse al largo delle Tremiti importante sciame sismico, questa mattina una nuova scossa… - InMeteo : Continua lo sciame sismico in Adriatico: scossa di terremoto avvertita in mattinata -