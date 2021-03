Roma | Zaniolo in campo con la Primavera il 10 aprile nella gara contro la Fiorentina

(Di martedì 30 marzo 2021) Nicolòè pronto per il rientro in. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarà tra i convocati con ladi mister Alberto De Rossi il 10sfidala, per testare il suo recupero e tenuta. Successivamente è previsto un nuovo consulto con il professore che l’ha operato per decidere se potrà recuperare in vista del finale di stagione. SportFace.

Commenta per primo Consueto aggiornamento da Trigoria, dove laha lavorato stamani in vista della ripresa del campionat: Smalling, Veretout, Mkhitaryan eh anno lavorato individualmente, mentre Cristante e Kumbulla hanno svolto terapie e ..., ecco quando rientraPerché il 17 aprile lavolerà a Bergamo per giocare contro l'Atalanta , ed è molto difficile che Nicolò possa scendere in campo in una partita così delicata. ...Continua la preparazione della Roma in vista del prossimo match di campionato, che si giocherà sabato 3 aprile sul campo del Sassuolo.A lui l’organico dela Roma piace molto, per la profondità ... A centrocampo Veretout è una pedina che piace e ci sarà il ritorno di Zaniolo. Bisognerebbe concentrarsi sull’attacco, Borja Mayoral è una ...