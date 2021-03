Pd: Serracchiani, ‘ringrazio Madia, competizione novità positiva' (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Che ci stata una competizione nel gruppo, è novità e un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna, lo abbiamo fatto con uno spirito di competizione ma anche con lo spirito di chi con passione fa questo lavoro e con passione sa che in questo momento gli occhi del Paese sono su di noi". Così la neoeletta presidente del gruppo Pd Camera, Debora Serracchiani. "Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare sintesi". E, aggiunge Serracchiani, "voglio ringraziare anche Marianna, c'è stata una competizione su fronti diversi ma" su posizioni "molto vicine e continueremo ad esserlo anche dopo per tenere insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Che ci stata unanel gruppo, èe un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna, lo abbiamo fatto con uno spirito dima anche con lo spirito di chi con passione fa questo lavoro e con passione sa che in questo momento gli occhi del Paese sono su di noi". Così la neoeletta presidente del gruppo Pd Camera, Debora. "Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare sintesi". E, aggiunge, "voglio ringraziare anche Marianna, c'è stata unasu fronti diversi ma" su posizioni "molto vicine e continueremo ad esserlo anche dopo per tenere insieme ...

