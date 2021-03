Nuoto | Benedetta Pilato e la conferma negli Assoluti primaverili a Riccione | la pugliese punta alla doppietta 50 100 rana

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Una nuova sfida, pensando a quel che sarà.è pronta per rientrare in acqua ed esibirsi nei suoi 50 e 100. A dicembre, la gioia della qualificazione olimpica con quello spettacolare record italiano nelle due vasche di 1’06?02, oltre al primato italiano nei 50 metri (29?61), aveva fatto balzare dsedia un po’ tutti. La giovane classe 2005 aveva letteralmente aperto le acque dello Stadio deldi, mettendo in mostra qualità da campionessa e nello stesso tempo dovendo fare i conti con la sgradita positività al Covid alcuni giorni dopo, fortunatamente senza sintomi particolari. Sempre nell’impianto romagnolo per i Campionati Italiani(31 marzo-3 aprile), dunque, Benny vorrà far valere i canoni di leader, con la ...