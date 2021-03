Non è lei | La trasmissione va chiusa Denise Pipitone ritrovata? E il pubblico si scatena | spunta la seconda foto | Guarda

Torna la speranza; Denise Pipitone potrebbe essere viva e cercare la sua mamma. È questa l'anticipazione della puntata del 31 marzo di Chi l'ha Visto? che sta sconvolgendo tutta Italia. A quasi diciassette anni di distanza dalla scomparsa è la stessa Federica Sciarelli a invitare tutti a restare con i piedi per terra: “Sarebbe troppo bello per essere vero - spiega nel promo della trasmissione di Rai 3 -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l'età che dovrebbe avere Denise Pipitone”.

Alla fine del promo si vede anche il volto della ragazza. Ed è proprio quest'ultimo scatto che ha fatto sorgere dubbi ad alcuni telespettatori. Sui social tanti i commenti: "Sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, non è denise pipitone e penso che sia chiaro dalla seconda foto. basta con questi falsi allarmi che fanno star male solo la sua famiglia.. e io che ci speravo", scrive un utente. E ancora un altro: "Roba che se Chi l'ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro farei chiudere la trasmissione". Eppure sono in numerosi a notare la somiglianza: "Mamma mia ma la somiglianza tra la ragazza russa e la madre di denise pipitone è assurda ho i brividi". Insomma, il pubblico si divide in attesa della messa in onda e nella speranza che sia vero il suo ritrovamento.

