Napoli, stop per Ospina: infortunio alla mano, salta il Crotone (Di martedì 30 marzo 2021) Brutte notizie per il Napoli. David Ospina salta il match casalingo di sabato contro il Crotone. Gennaro Gattuso infatti, dovrà rinunciare al proprio portiere a causa di un infortunio procuratosi nell'allenamento odierno alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un'infrazione del quarto dito, le sue condizioni saranno valutate nuovamente tra sette giorni. SportFace.

