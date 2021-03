Mattino 5, Awed provocatore? Miriana Trevisan: “Vizio della sua professione” e Brosio: “Indisponente” (Di martedì 30 marzo 2021) Miriana Trevisan e Brosio, ospiti a Mattino 5, hanno espresso la loro sui naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, in particolare su Awed e Gilles Oggi, martedì 30 marzo 2021, a Mattino 5 si è discusso della puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2021. A prendere parte del dibattito, gli ospiti Valerio Merola, Arianna David, Paolo Brosio e il giornalista Andrea Franco Alajmo e Miriana Trevisan in collegamento. Quest’ultima, interpellata dalla conduttrice Federica Panicucci, ha espresso il suo parere riguardo due naufraghi, che hanno avuto una dura lite: Gilles Rocca e Awed. Quest’ultimo, in particolare, è stato visto come provocatore e stratega. “Secondo me, un ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 30 marzo 2021), ospiti a5, hanno espresso la loro sui naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, in particolare sue Gilles Oggi, martedì 30 marzo 2021, a5 si è discussopuntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2021. A prendere parte del dibattito, gli ospiti Valerio Merola, Arianna David, Paoloe il giornalista Andrea Franco Alajmo ein collegamento. Quest’ultima, interpellata dalla conduttrice Federica Panicucci, ha espresso il suo parere riguardo due naufraghi, che hanno avuto una dura lite: Gilles Rocca e. Quest’ultimo, in particolare, è stato visto comee stratega. “Secondo me, un ...

mimanchiooo : Ieri sera avevo lasciato la tv accesa su canale 5. Stamattina mi sveglio e vedo mattino 5 che parlavano di awed e G… - Robin0732282200 : Parlano di #awed da mattino 5. Boomer tutti boomer. Non si sal va nessun. È l'unico che ha le palle di ribellarsi alla comunità tossica. - noemipataaa : Mattino 5 totalmente contro Awed Non un commento positivo Se andrà avanti secondo me è solo per l'appoggio del web… - Christi38070255 : ma awed ha mangiato pane e frustazione in questi giorni... ma che gli è successo, fa shottini di aceto al mattino?… - Bottthhhh : Vera e awed proprio non li reggo. Vogliono fare i diversi ma sono 2 pagliacci. Non fanno una mazza dal mattino alla… -