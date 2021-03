Mancini: «Lituania squadra molto fisica. Potrebbe esordire Toloi» (Di martedì 30 marzo 2021) Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match contro la Lituania: le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match contro la Lituania. Le sue dichiarazioni. Lituania – «Le insidie sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. E’ una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che e’ la terza». Toloi – «Esordio? C’e’ questa possibilità, e’ stato con noi una settimana e ci siamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match contro la: le sue dichiarazioni Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match contro la. Le sue dichiarazioni.– «Le insidie sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche unache saràchiusa e non ci concederà molti spazi. E’ unache difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che e’ la terza».– «Esordio? C’e’ questa possibilità, e’ stato con noi una settimana e ci siamo ...

