LIVE Sinner-Ruusuvuori 0-0, Masters1000 Miami in DIRETTA: giocatori in campo! Si comincia in Florida (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si comincia finalmente in Florida con 30 minuti di ritardo circa! Batte Sinner dopo il sorteggio vinto dal finlandese che ha scelto di ricevere. INIZIO PRIMO SET 17.34 Da capire adesso se ci sarà la possibilità di chiamare il falco o meno: ci sono i giudici di linea sul campo 1. 17.33 giocatori in campo! Riscaldamento avviato. 17.32 Enrico Maria Riva invece, esperto di statistiche di tennis, riporta che a breve dovrebbero esserci giudici di linea in campo. 17.30 Aggiornamenti da parte di Giorgio Spalluto di Supertennis: il match non verrà spostato per questioni di produzione televisiva. I campi a disposizione per i singolari sono il Grandstand e il Campo 1 mentre per il doppio è destinato sul Butch Buchholz. 17.28 Intanto ...

